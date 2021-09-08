2021/09/08 | 16:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، تسفير 143 شخصا من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “ملاكات مديرية شؤون الإقامة (بغداد)، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لمخالفتهم شروط الاقامة..



تسفير 143 اجنبيا خارج العراق المركز الخبري الوطني.

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