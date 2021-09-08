2021/09/08 | 16:30 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد يواصل بعملية محرم الحرام الامنية في الطارمية لليوم الـ 25 على التوالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/08 | 16:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يواصل بعملية محرم الحرام الامنية في الطارمية لليوم الـ 25 على التوالي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يواصل بعملية محرم الحرام الامنية في الطارمية لليوم الـ 25 على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).