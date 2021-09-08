2021/09/08 | 16:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب الأول.وجاء في بيان اتحاد الكرة المصري: إنه تم "تعيين كيروش مديرا فنيا للفراعنة، على أن يتولي ضياء السيد مهمة المدرب العام، محمد شوقي مدرب وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى".ووفقا للبيان، من المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيا له ومحللا للأداء وأخصائيا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل".ويحتل منتخب مصر يحتل المركز الثاني بجدول مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022" برصيد 4 نقاط، بينما تتصدر ليبيا جدول المجموعة برصيد 6 نقاط، تليها الجابون في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بينما تتذيل أنجولا الجدول بلا نقاط.وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن إقالة حسام البدري المدير الفني السابق، بعد سوء الأداء والتعادل أمام الجابون 1-1 في الجولة الثانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسمية البرتغالي كارلوس كيروش مدرباً لمنتخب مصر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسمية البرتغالي كارلوس كيروش مدرباً لمنتخب مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).