رئيس جهاز الامن الوطني يشير رصد ومتابعة كل التحركات المشبوهة

2021/09/08 | 16:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس جهاز الامن الوطني، عبد الغني الأسدي، اليوم الاربعاء، على الاستنفار الامني التام استعداداً لتأمين الزيارة الاربعينية والانتخابات المقبلة، مشيرا الى رصد ومتابعة كل التحركات المشبوهة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس جهاز الأمن الوطني، في بيان، ان ” الاسدي ترأس، اليوم، المؤتمر الامني الخاص بدائرة ومديريات أمن بغداد”.وشدد على “الاستنفار الامني التام استعداداً لتأمين الزيارة الاربعينية والانتخابات المقبلة والعمل ليلا ونهاراً لإنجاح الخطة الامنية”.واضاف “وقوف الجهاز بكافة ضباطه ومنتسبه على مسافة واحدة ومحايدة من جميع القوى والكيانات السياسية ومنع التدخل في الشأن الانتخابي”.واكد على “رصد ومتابعة كل التحركات المشبوهة التي قد يستغلها العدو لزعزعة الامن والاستقرار […]

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