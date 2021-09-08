رسميًا.. البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيا للمنتخب المصري خلفا لحسام البدري

2021/09/08 | 16:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، التشكيل الجديد للجهاز الفني للمنتخب ليكون بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، الذي سيتولى المنصب خلفا لحسام البدري.

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