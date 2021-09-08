اللجنة المالية تحدد موعد طرح مشروع الخدمة الالزامية في العراق

2021/09/08 | 16:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر عضو اللجنة المالية عدنان الزرفي، الاربعاء، ان قانون الخدمة الالزامية يحتاج الى دورة برلمانية اخرى، موضحا لقد دخلنا في مرحلة انتخابية جديدة.

وقال الزرفي لـ NRT عربية، الاربعاء (8 ايلول 2021)، ان "قانون الخدمة الالزامية سيطرح في الدورة البرلمانية القادمة باعتبار ان هذه الدورة انتهت"، لافتا الى انه "دخلنا في مرحلة انتخابية جديدة ونأمل ان يتم تطبيقه".

ومن جانب اخر، اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حسن سالم لـNRT عربية، انه "منذ دورتين ونحن طرحنا هذا المشروع، لانه يوفر فرص العمل ومن جانب اخر فان هذا القانون يعلم الشاب العراقي على الصبر والقوة والضبط العسكري وهذا مانحتاجه في الوقت الراهن."

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