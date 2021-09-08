2021/09/08 | 16:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي، إلى الالتزام بمضامين وبنود الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد، وخاصة المتعلقة بإسترداد الأموال والمدانين بجرائم الفساد.وقال رئيس الهيئة علاء جواد الساعدي في مداخلةٍ خلال اجتماعات الفرق العاملة ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في العاصمة النمساويَّة فيينا، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” …

ظهرت المقالة العراق يدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام ببنود الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام ببنود الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام ببنود الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).