سجن تانجيرانج.. مسؤولة تكشف تفاصيل الحريق

2021/09/08 | 17:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر حريق في سجن حكومي أندونيسي، الأربعاء، عن مقتل 41 سجينا وإصابة العشرات بجروح، بحسب تصريحات حكومية قالت إن الحريق قد يكون ناجما عن عطل كهربائي.

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