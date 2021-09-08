العبودي: تحالف الفتح هو من ناضل لكسب قرار برلماني لدعم الحشد الشعبي

2021/09/08 | 17:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، قاسم العبودي، اليوم الاربعاء، تحالف الفتح هو من ناضل لكسب قرار برلماني لدعم الحشد الشعبي، مبينا ان من المعيب جدا الوثوق بالجانب الامريكي وعلى القوى السياسية توخي الحذر منه.وقال العبودي لبرنامج “كاتب وقضية”، ان “التواجد الامريكي عنوانه احتلال وما تجزأ منه هو احتلال وهناك قوانين اممية تعاقب المحتل”، لافتا ان […]

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