2021/09/08 | 17:19 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 8 سبتمبر 2021 | 05:14 مساءً

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مفوضية الانتخابات تعلن مدونة السلوك الانتخابي

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاربعاء، عن تفاصيل مدونة السلوك الانتخابيوقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي ان:" مدونة سلوك القوى السياسية تتضمن الالتزام بقواعد وشروط الحملات الانتخابية. كما تضمنت قواعد تنظيمية للعملية الانتخابية حتى لا يتجاوز ناخب على اخر وشروط والاحكام الجزائية للمخافات في الحملات الانتخابية، فضلا عن احترام نتائج الانتخابات كون العملية الانتخابية ستمتاز بنزاهتها وشفافيتها وتكون مرضية للجميع". واضافت :" ايضاً تضمنت شروط الحملات الانتخابية والاحكام الجزائية لكل مخالفة"، مؤكدة ان:"هذه القواعد يلتزم بها الاحزاب السياسية ووكلاء الكيانات السياسية في محطات الاقتراع".وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كشف خلال اجتماع عقده في قصر السلام مع رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، تناول ملف الانتخابات إلى قرب طرح مدونة سلوك على القوى السياسية لتكون إطاراً جامعاً للسلوك الانتخابي، يقوم على احترام الدستور واللوائح القانونية والتسليم بان الانتخابات هي الفيصل.ونوه إلى الدور المهم للقضاء في متابعة ومراقبة تطبيق الدستور والقانون والخروقات التي قد تحصل.

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