الكاظمي يوجه بوضع خطة شاملة ومدروسة لمكافحة الأمية

2021/09/08 | 17:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بوضع خطة شاملة ومدروسة لمكافحة الأمية، مشيرا الى تقصير في التعليم أدى إلى خلق مناخ من الجهل والأزمات والقبول بالأفكار الخاطئة.وقال الكاظمي في كلمة خلال لقائه عدداً من التربويين بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأميّة، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نحتفي باليوم العالمي لمحو …

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