2021/09/08 | 17:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، الى ضرورة العمل لتنفيذ التعداد العام للسكان، فيما اشارت الى ان الزيادات السكانية تتطلب العمل على تنظيم الاسرة باتجاه التوعية بضرورة تقليل الولادات.وذكرت الوزارة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: الحكومات المتعاقبة لم تعمل على برامج حقيقية لإنهاء الأمية في العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الحكومات المتعاقبة لم تعمل على برامج حقيقية لإنهاء الأمية في العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: الحكومات المتعاقبة لم تعمل على برامج حقيقية لإنهاء الأمية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).