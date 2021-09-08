وزير الثقافة يحدد موعد تسلم لوح كلكامش من واشنطن

2021/09/08 | 17:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاحدد وزير الثقافة والآثار حسن ناظم، اليوم الأربعاء، موعد تسلم لوح كلكامش من واشنطن.وقال ناظم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اكثر دولة متعاونة في استرداد الاثار العراقية هي الولايات المتحدة الامريكية، حيث ساهمت باستعادة 17 ألف قطعة اثرية"، مبيناً أن "هناك مجموعة اثار اخرى سيتم استردادها نهاية ايلول الجاري".وأضاف، أن "أهم هذه القطع هي لوح كلكامش"، لافتاً إلى أن "الخارجية الامريكية أكملت الإجراءات القانونية لتسلمه وسوف نتسلمه نهاية الشهر الحالي او الشهر المقبل".ولفت إلى أن "الوزارة تعمل على استرداد القطع الاثرية الموجودة في أوروبا ولكن هناك صعوبات مع بعض الدول التي تسمح قوانينها بالاحتفاظ بآثارنا".وتابع، أن "الوزارة تستند في عملها الى قرار الأمم المتحدة الذي نص على منع تهريب الاثار العراقية وعدم الاتجار بها، فضلا عن صداقة العراق مع الدول واتفاقياته معها".وكان وزير الثقافة، حسن ناظم، قد أعلن في وقت سابق استعادة 17 الف قطعة اثرية من اميركا ودول اخرى، فيما اشار الى ان العراق ماض باسترداد باقي الاثار من دول العالم.

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