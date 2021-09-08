الغزي يوجه بتكثيف الجهود في مطار النجف لتأمين انسيابية عالية لدخول الزائرين

2021/09/08 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، اليوم الاربعاء، بتكثيف الجهود في مطار النجف الدولي لتأمين انسيابية عالية لدخول الزائرين، استعدادا للزيارة الاربعينية، والالتزام بتوجيهات الحكومة.وذكرت هيأة المنافذ الحدودية، في […]

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