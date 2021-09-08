رسميا.. اليابان تتراجع عن استضافة كأس العالم للأندية

2021/09/08 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

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صرف الاتحاد الياباني لكرة القدم النظر عن استضافة كأس العالم للأندية في كانون الأول/ديسمبر المقبل، بسبب القيود المفروضة جراء الأزمة الصحية في البلاد، وفق ما أفادت الصحافة اليابانية اليوم الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول.

وكتبت وكالة "كيودو" نقلاً عن مصادر لم تسمّها أن "خطر زيادة عدد الإصابات وصعوبة جني الأرباح بسبب محدودية محتملة في عدد المتفرجين، قد أثر على هذا القرار".



ووفقاً للوكالة نفسها، فإن الاتحاد الياباني يجري مناقشات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يمكن أن يؤجل إلى أوائل العام 2022، المسابقة التي تجمع سنوياً الأندية الفائزة في الدوريات القارية الكبرى وممثلي الدولة المضيفة.





وقال متحدث باسم فيفا لوكالة فرانس برس إنه "سيتم تحديد تفاصيل النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية عندما يحين الوقت".





وسبق أن استضافت اليابان هذه المسابقة في العام 2016، وأراد الاتحاد الياباني استضافة نسخة 2021 بالتحديد للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه، بحسب كيودو.





وعادة ما تقام البطولة في كانون الأول/ديسمبر، لكن تم تأجيل نسخة 2020، التي نُظمت في قطر وفاز بها بايرن ميونيخ الألماني، إلى شباط/فبراير 2021 بسبب جائحة كورونا.

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