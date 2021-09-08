آلية ’كوفاكس’ تأمل في تلقيح 20% من الدول الفقيرة بحلول نهاية العام الحالي

2021/09/08 | 17:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تأمل آلية كوفاكس الدولية الرامية لإتاحة اللّقاحات للدول المنخفضة الدخل، في تلقيح 20% من سكان الدول الفقيرة في العالم ضد كوفيد، وهو مستوى بعيد عن الاهداف الاصلية، كما اعلن الاربعاء مؤسسو هذه الآلية.

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وقالت كوفاكس وغافي ومنظمة الصحة في بيان مشترك، تابعه "ناس" الأربعاء (8 أيلول 2021)، "اليوم لا تزال قدرة كوفاكس على حماية الأشخاص الأكثر ضعفًا في العالم يعيقها حظر التصدير والأولوية المعطاة للاتفاقيات الثنائية بين الشركات المصنعة والبلدان والصعوبات في زيادة إنتاج بعض المنتجين الرئيسيين والتأخير في تقديم طلبات التسجيل".

ويفترض ان يتيح نظام كوفاكس ل 92 دولة ومنطقة محرومة ان تتلقى مجانا لقاحات ممولة من الدول الاغنى.



لكن مؤسسي كوفاكس ينددون باستمرار بعدم مساواة صارخ في الوصول الى اللقاح بين شعوب الدول الفقيرة والغنية.

وأكدت هذه المنظمات في البيان ان انعدام المساواة في الوصول الى اللقاح يبقى "غير مقبول" مع 20% فقط من سكان الدول المتدنية الدخل نالوا جرعة أولى من اللقاح مقابل 80% من السكان في الدول ذات الدخل المرتفع.

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