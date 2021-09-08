منافس حيواني جديد للببغاوات في تقليد أصوات البشر

2021/09/08 | 17:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقد خلصت الدراسة التي نشرتها أخيرا مجلة "فيلوسوفيكل ترانزاكشنز أوف ذي رويال سوسايتي بي" إلى أن طيور بط من هذا النوع نجحت في تقليد صوت غلق الباب، كما تمكنت خصوصا من ترداد عبارة "يو بلادي فول" بالإنكليزية ("يا أيها الأبله").

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