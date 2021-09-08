2021/09/08 | 17:50 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثقافة وفنون

الأربعاء 8 سبتمبر 2021 | 05:31 مساءً

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تحديد موعد تسلم العراق للوح كلكامش من واشنطن

حدد وزير الثقافة والآثار حسن ناظم، اليوم الأربعاء، موعد تسلم لوح كلكامش من واشنطن.وقال ناظم، إن "اكثر دولة متعاونة في استرداد الاثار العراقية هي الولايات المتحدة الامريكية، حيث ساهمت باستعادة 17 ألف قطعة اثرية"، مبيناً أن "هناك مجموعة اثار اخرى سيتم استردادها نهاية ايلول الجاري".وأضاف، أن "أهم هذه القطع هي لوح كلكامش"، لافتاً إلى أن "الخارجية الامريكية أكملت الإجراءات القانونية لتسلمه وسوف نتسلمه نهاية الشهر الحالي او الشهر المقبل".ولفت إلى أن "الوزارة تعمل على استرداد القطع الاثرية الموجودة في أوروبا ولكن هناك صعوبات مع بعض الدول التي تسمح قوانينها بالاحتفاظ بآثارنا".وتابع، أن "الوزارة تستند في عملها الى قرار الأمم المتحدة الذي نص على منع تهريب الاثار العراقية وعدم الاتجار بها، فضلا عن صداقة العراق مع الدول واتفاقياته معها".

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