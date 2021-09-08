مجانا.. العتبة الحسينية تنفق أكثر من 3 مليارات لمعالجة مرضى السرطان في أحدث مستشفياتها

2021/09/08 | 17:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة، الأربعاء، عن إنفاق أكثر من 3 مليار دينار لمعالجة المرضى المصابين بأمراض السرطان في مستشفى وارث لمعالجة الأورام التابعة للعتبة.وافتتحت العتبة الحسينية المقدسة مستشفى وارث لمعالجة الأورام تجريبياً في 8 آب/ أغسطس الماضي، وهي واحدة من عدة مستشفيات تنفذها العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة […]

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العتبة الحسينية تنفق أكثر من 3 مليارات لمعالجة مرضى السرطان في أحدث مستشفياتها أولاً على الايام نيوز.

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