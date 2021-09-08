المرشح عامر كامل لـ”النور”: “الزبير” عاصمة العراق الاقتصادية ويجب تعويضها عن الحرمان

2021/09/08 | 18:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصف المرشح عن تحالف العقد الوطني في محافظة البصرة عامر كامل، مدينة الزبير بأنها عاصمة العراق الاقتصادية وسلته الغذائية، مشددا على وجوب تعويض أهلها عن الحرمان في جميع المجالات.وأوضح “عامر كامل” المرشح عن الدائرة الرابعة (الزبير) تسلسل 46 في تصريح لـ”النور نيوز”، انه “من ضمن عملنا وبرنامجنا الانتخابي العمل على جعل …

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