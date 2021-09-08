التعليم تحدد آلية تعيين حملة الشهادات العليا والعمداء ورؤساء الجامعات

2021/09/08 | 18:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، آلية تعيين حملة الشهادات العليا والعمداء ورؤساء الجامعات.وقال وكيل الوزارة ياسين العيثاوي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن “تعيين […]

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