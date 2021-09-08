الكهرباء تعلن خسارة 5 آلاف ميغاواط: إيران قطعت الغاز للمرة الثانية

2021/09/08 | 18:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، فقدان 5 آلاف ميغا واط من الطاقة إثر انحسار الغاز الإيراني، للمرة الثانية في ظرف أيام.

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وذكر بيان الوزارة، 8 أيلول/سبتمبر، أنّ "الأزمات الطارئة والمتكررة مستمرة في عرقلة الإنجازات"، مبينًا أنّ "المنظومة الوطنية تعرضت اليوم لمشكلة انحسار إطلاقات الغاز الايراني المورد لمحطات الإنتاج في المناطق الوسطى، من 20 مليون متر مكعب إلى 12 مليون متر مكعب، وتوقفها بالكامل عن المناطق الجنوبية الأمر الذي أدى إلى تحديد أحمال المنظومة الوطنية وخسارة قرابة 5 آلاف ميغا واط من الطاقة، لتتكرر نفس الأزمة للمرة الثانية بعد مضي أسبوع واحد فقط من الانحسار السابق".

وأكّد البيان، أنّ "الوزارة أجرت اتصالات عاجلة مع وزارة النفط لتعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورد، للحد من الخسائر المحتملة في ساعات التجهيز بالطاقة، بالتزامن مع الاتصالات الدبلوماسية والرسائل الحكومية الموجهة لوزارة الطاقة الإيرانية لحل المسائل العالقة بهذا الخصوص".

وأوضح البيان، أنّ "الوزارة على دراية تامة بما يتعرض له المواطن من أعباء نتيجة الأوضاع الضاغطة التي يمر بها البلد، لكننا أيضًا نثق بوعيه وروح المسؤولية العالية التي لطالما ساهمت في عبور البلد لأقوى التحديات"، داعيًا إلى "ترشيد استهلاك الطاقة لاجتياز هذا الظرف الطارئ ريثما يتم التوصل للحلول الضرورية لمعالجة هذا الملف".

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