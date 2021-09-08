التعليم تحدد آلية تعيين حملة الشهادات والعمداء ورؤساء الجامعات

2021/09/08 | 18:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، آلية تعيين حملة الشهادات العليا والعمداء ورؤساء الجامعات.وقال وكيل الوزارة ياسين العيثاوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تعيين حملة الشهادات خلال هذا العام تم عبر تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي"، مبينا أن "الوزارة أرسلت بيانات الطلبة الاوائل وحملة الشهادات العليا الى مجلس الخدمة الاتحادي وهو بدوره سيقوم بفهرستها ثم ارسالها الى وزارة التعليم للتعيين او الى الوزارات الاخرى".وأشار إلى أن "هناك الية لتعيين العمداء ورؤساء الجامعات ومساعديهم ومن هم من الدرجات الخاصة، خصوصا بعد انتهاء المدة المناطة لهم لتسيير الاعمال"، مبينا أن "هناك من يقابل العمداء ومساعديهم من قبل رئيس الجامعة ومن ثم تبعث النتائج الى لجنة مختصة من وزارة التعليم العالي ومن ثم الوزارة تختار من هم انسب وترسل الاسماء الى الوزير وهو بدوره يرسلها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء".وأكد أنه "بهذه الالية والمرشحات يتم اختيار العمداء ورؤساء الجامعات".

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