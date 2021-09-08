القضاء يكشف عن العقوبة المرتبة بحق شاهد الزور

2021/09/08 | 18:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم

الأربعاء، عن العقوبة المتربة بحق شاهد

الزور.

وقال القاضي الأول لمحكمة تحقيق الكرخ

محمد سلمان لصحيفة (القضاء)، ان "قانون

العقوبات العراقي جرم شهادة الزور

واعتبر العقوبة ا

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