النـزاهـة تـضبـط حـالات رشوة وتــلاعب في الديوانية وديالى

2021/09/08 | 18:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة

الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، بتنفيذ

عمليَّتي ضبطٍ في محافظتي الديوانيَّة

وديالى، مُبينةً أن العمليَّتين أسفرتا

عن ضبط مسؤولٍ متلبسٍ بالرشوة وإضبارةٍ

عقاريَّةٍ مُت

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