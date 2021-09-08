وزيرة الهجرة: سنعلن قريبا خلو الانبار من مخيمات النازحين

2021/09/08 | 18:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان

فائق جابرو، اليوم الاربعاء، عودة (400)

نازح كدفعة جديدة، من مخيم عامرية

الفلوجة في محافظة الانبار الى مناطق

سكناهم الاصلية ، ضمن خطة الطوارئ التي

تنظمها الوزارة لإعا

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