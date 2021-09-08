أشرف غني يعتذر للأفغان.. ويرفض مزاعم هروبه بملايين الدولارات: ورثت وحشًا لا يمكن هزيمته

2021/09/08 | 18:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأفغاني المخلوع، أشرف غني، الأربعاء، إن مغادرته كابول في 15 أغسطس/آب كانت "أصعب قرار" في حياته.

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