العراق والأمم المتحدة يوقعان مذكرة تفاهم تخص النازحين والمهجرين

2021/09/08 | 18:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، عن إبرام مذكرة تفاهم مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لدعم فئات عناية الوزارة.وقالت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “جرى توقيع المذكرة من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، وذلك ضمن سعي الوزارة لمعالجة ملف النزوح …

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