المرشح مشتاق الشمري: الدورة بحاجة إلى استعادة حقوقها من الوظائف والخدمات

2021/09/08 | 18:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أكد المرشح للانتخابات النيابية المقبلة، عن دائرة الدورة والسيدية، (تسلسل 55) مشتقا الشمري، أن تلك المناطق تعاني غياب العدالة في التوظيف، والخدمات العامة.وقال الشمري في تصريح لـ”النور نيوز” أن “المناطق الواقعة تحت الدائرة الانتخابية، ضمن منطقتي الدورة والسيدية، عانت بشكل كبير من مسائل التوظيف، وعدم حصولها على الدرجات الوظيفية الكافية”.وأضاف …

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