الصحة تسجل 62 وفاة و5405 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021/09/08 | 18:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وزارة الصحة بتسجيل 62 حالة وفاة و5405 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في عموم العراق.

الوزارة ذكرت في تقريرها اليومي أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الجائحة ارتفع إلى مليون وتسع مئة وأربعة وثلاثين ألفا وثلاث مئة وخمس وثلاثين إصابة، في حين ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى واحد وعشرين ألفا ومئتين واثنتين وثمانين حالة.

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