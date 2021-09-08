2021/09/08 | 18:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قضت محكمة فيتنامية بالسجن 5 سنوات على مواطن لانتهاكه قواعد الحجر الصحي المعمول بها في البلد ونقله عدوى فيروس كورونا المستجد إلى عدة أشخاص.وأدانت محكمة محلية “فان تري” البالغ من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السجن 5 سنوات لمتهم أُدين بنقل عدوى كورونا لأشخاص آخرين المركز الخبري الوطني.

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