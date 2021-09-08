الكاظمي: الحكومات المتعاقبة لم تعمل على برامج حقيقية وفعلية لإنهاء الأمية في العراق

2021/09/08 | 19:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عدم عمل الحكومات المتعاقبة على برامج حقيقية وفعلية لإنهاء الأمية في العراق.

وذكر الكاظمي خلال لقائه عددا من التربويين بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية أنه لا بد من صناعة عملية تعليمية وتربوية تليق باسم العراق الذي علم العالم الكتابة والحرف، رافضا إدخال العراق في متاهات جديدة عنوانها الجهل والتخلف وعدم التفكير بالمستقبل.

وحذر الكاظمي من خطورة الأمية والجهل وقال إنهما يخلقان بيئة للتطرّف والأمراض الاجتماعية والجرائم وغيرها من آفات المجتمع، مضيفا أنه يجب الاعتراف بأن سوء الإدارة والفساد وعدم وجود كادر حقيقي للتربية ساهم في تدني مستوى التعليم.

وقال الكاظمي إنه وجه وزارة التربية بوضع خطة شاملة ومدروسة لمكافحة الأمية على نطاق وطني شامل، بعد أن أدى التقصير بالتعليم إلى خلق مناخ من الجهل والأزمات والقبول بالأفكار الخاطئة والحروب العبثية التي أنتجت بيئة معقدة مع اختفاء الاهتمام بالتعليم.

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