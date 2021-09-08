2021/09/08 | 19:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفقد الأمين العام لمجلس الوزراء منفذ مطار النجف الدولي وكان باستقباله رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير المطار ورؤساء الدوائر العاملة في المطار.

وجاءت الزيارة للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستقبال زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

ووجه الأمين العام كافة الدوائر العاملة بمنفذ المطار بتكثيف الجهود وتهيئة المتطلبات كافة التي تؤمن انسيابية عالية لدخول الزائرين والالتزام بتوجيهات الحكومة الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

هذا، وقدم رئيس هيئة المنافذ الحدودية عرضا كاملا عن الاستعدادات والإجراءات المتخذة، وتم التأكيد على تظافر الجهود كافة والتنسيق المتبادل بين العاملين من أجل نجاح الزيارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء تؤكد الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا بشأن دخول زائري الأربعينية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء تؤكد الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا بشأن دخول زائري الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).