انحسار تدفق الغاز الإيراني يتسبب بأزمة في العراق

2021/09/08 | 19:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاربعاء،

أن انحسار الغاز الإيراني المورد

لمحطات الانتاج تسبب بأزمة في البلاد،

فيما أكدت أنها تدرس بجدية تامة

المعالجات النهائية لهذا الملف.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الم

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