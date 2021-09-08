2021/09/08 | 19:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم الأربعاء، بوضع خطة شاملة لإنهاء

الأمية بالعراق، داعيا لزيادة تخصيصات

ملف التعليم بالموازنات المقبلة.

وقال الكاظمي، في كلمة له خلال لقائه

عدداً من التربويين بمنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. الكاظمي يوجه بوضع خطة شاملة لإنهاء الأمية ويتحدث عن زيادة تخصيصات التعليم بالموازنات المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. الكاظمي يوجه بوضع خطة شاملة لإنهاء الأمية ويتحدث عن زيادة تخصيصات التعليم بالموازنات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).