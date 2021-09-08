أمل حجازي تخوض سجالا حاداً مع متابعيها بسبب

2021/09/08 | 19:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعانت الفنّانة اللبنانية أمل حجازي التي ارتدت الحجاب قبل سنوات، بفتوى من دار الإفتاء المصرية، حول "طهارة الكلب" لتصد هجوم كبير تعرضت له بنشر صورة كلبها، مُعتبرة الحديث عن أن "الكلب نجس هو مخالف للقرآن الكريم".

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