2021/09/08 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي الولايات المتحدة ليست دولة ديموقراطية.



لذا ان حكوماتها العميلة في افغاتستان (سابقا) والعراق وغيرهما هي حكومات تتصف بالفساد والديكتاتورية والمحسوبية والمنسوبية وانهيار المنظومة الاخلاقية وتشظي المجتمع وسيادة النزعة المصلحية فرديا وتحول الأحزاب, بمختلف آيديولوجياتها, كمنظمات مدنية لخدمة المجتمع الى مؤسسات فاسدة وسلطوية-فتشية طفيلية تعيش وتعتاش من خلال سرقة خيرات الوطن بطرق قانونية او غير قانو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحركة الشيوعية العالمية وخطأها المنطقي القاتل! - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحركة الشيوعية العالمية وخطأها المنطقي القاتل! - طلال الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).