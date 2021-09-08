2021/09/08 | 19:11 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعلن خسارة 5 آلاف ميغا واط بسبب انخفاض إطلاقات الغاز الإيراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/08 | 19:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن خسارة 5 آلاف ميغا واط بسبب انخفاض إطلاقات الغاز الإيراني) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن خسارة 5 آلاف ميغا واط بسبب انخفاض إطلاقات الغاز الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).