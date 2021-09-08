الهند.. غرق زورق وعلى متنه 100 راكب

2021/09/08 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات المحلية في ولاية آسام الهندية غرق زورق كان على متنه نحو 100 راكب بات مصيرهم مجهولا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن شهود عيان، اليوم الأربعاء، أن زورقا يقل نحو 100 راكب غرق في ولاية آسام بشمال شرق الهند بعد اصطدامه بقارب آخر.

وكتب رئيس حكومة ولاية آسام في تغريدة: “يعتصرني الألم إزاء حادث القارب المأساوي… وجهت إدارة ماجولي وجورهات للشروع في مهمة إنقاذ على وجه السرعة”.

ولم تكشف السلطات الرسمية حتى الآن عدد ضحايا الزورق.

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