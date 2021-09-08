مايكروسوفت تطلق تحذيرا من هجمات سيبرانية تطارد ملفات “أوفيس”

2021/09/08 | 19:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ تكنلوجيا أطلقت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية تحذيرا خطيرا من هجمات سيبرانية تطارد ملفات “أوفيس”.وأوضحت مايكروسوفت، بحسب ما أورده موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، أن “بعض المهاجمين يستغلون ثغرة أمنية لتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد باستخدام ملفات أوفيس”.وأشار التقرير الى أن “مايكروسوفت اكتشفت ثغرة في خوادم (ويندوز)، وبالأخص إصداري ويندوز 7 و10”.ويتمكن المهاجمون، …

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