التعليم تحدد آليات تعيين ثلاث فئات

2021/09/08 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن تحديد آلية تعيين حملة الشهادات العليا والعمداء ورؤساء الجامعات.

وقال وكيل الوزارة ياسين العيثاوي في حديث لوكالة الانباء الرسمية، وتابعته (بغداد اليوم)، ان "تعيين حملة الشهادات خلال هذا العام تم عبر تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي".

وأضاف ان "الوزارة أرسلت بيانات الطلبة الاوائل وحملة الشهادات العليا الى مجلس الخدمة الاتحادي وهو بدوره سيقوم بفهرستها ثم ارسالها الى وزارة التعليم للتعيين او الى الوزارات الأخرى"، مشيرا الى ان "هناك الية لتعيين العمداء ورؤساء الجامعات ومساعديهم ومن هم من الدرجات الخاصة، خصوصا بعد انتهاء المدة المناطة لهم لتسيير الاعمال".

وأفاد العيثاوي ان "هناك من يقابل العمداء ومساعديهم من قبل رئيس الجامعة ومن ثم تبعث النتائج الى لجنة مختصة من وزارة التعليم العالي ومن ثم الوزارة تختار من هم انسب وترسل الاسماء الى الوزير وهو بدوره يرسلها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء"، مبينا انه "بهذه الالية والمرشحات يتم اختيار العمداء ورؤساء الجامعات".

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