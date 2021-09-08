الكاظمي يعلق مجددا حول الانتخابات

2021/09/08 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مجددا حول الانتخابات خلال لقائه ممثلة الأمم المتحدة في العراق.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت".

وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء بحث آخر استعدادات العراق للعملية الانتخابية، وآخر التحضيرات التي من شأنها إنجاح الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل".

واكد الكاظمي بحسب البيان ان "الجهود الحكومية المستمرة والدؤوبة هدفها ضمان النجاح، وتأمين المشاركة الشعبية الفعّالة في الانتخابات؛ بما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن الإرادة الحرة للشعب العراقي".

ولفت البيان انه "جرى خلال اللقاء أيضاً التأكيد على التنسيق الثنائي بين العراق والأمم المتحدة، وانسيابية عمل فرق المراقبة الدولية التي ستشارك في تعزيز مصداقية الانتخابات".

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