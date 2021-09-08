2021/09/08 | 19:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، استعدادات العراق للعملية الانتخابية، خلال استقباله الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقى "ناس" نسخة منه، (8 أيلول 2021)، أنه "استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء بحث آخر استعدادات العراق للعملية الانتخابية، وآخر التحضيرات التي من شأنها إنجاح الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل".

وأكّد الكاظمي وفق البيان، أن "الجهود الحكومية المستمرة والدؤوبة هدفها ضمان النجاح، وتأمين المشاركة الشعبية الفعّالة في الانتخابات، بما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن الإرادة الحرة للشعب العراقي".

واضاف البيان، "وجرى خلال اللقاء أيضاً التأكيد على التنسيق الثنائي بين العراق والأمم المتحدة، وانسيابية عمل فرق المراقبة الدولية التي ستشارك في تعزيز مصداقية الانتخابات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد لبلاسخارت: جهود الحكومة ستضمن نجاح الانتخابات وندعو للمشاركة الواسعة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد لبلاسخارت: جهود الحكومة ستضمن نجاح الانتخابات وندعو للمشاركة الواسعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).