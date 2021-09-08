الكويت.. حادث انهيار بالمطار الجديد وفقدان عمال تحت الأنقاض

2021/09/08 | 19:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية فإن الحادث هو "حادث انهيار رملي"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل عن حجمه أو أسبابه.

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