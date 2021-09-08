القبض على 3 اشخاص بتهمة تعاطي المخدرات وحيازة الأسلحة غير المرخصة

2021/09/08 | 19:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحالة المتهمين اصولياً مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم.

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