2021/09/08 | 19:27 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 8 سبتمبر 2021 | 07:15 مساءً

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الكاظمي وبلاسخارت..



لقاء لا يخلو من الحديث عن الانتخابات

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.



وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء انه جرى خلال اللقاء بحث آخر استعدادات العراق للعملية الانتخابية، وآخر التحضيرات التي من شأنها إنجاح الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل.



وأكد الكاظمي أن الجهود الحكومية المستمرة والدؤوبة هدفها ضمان النجاح، وتأمين المشاركة الشعبية الفعّالة في الانتخابات؛ بما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن الإرادة الحرة للشعب العراقي.



وتابع البيان، انه تم التأكيد على التنسيق الثنائي بين العراق والأمم المتحدة، وانسيابية عمل فرق المراقبة الدولية التي ستشارك في تعزيز مصداقية الانتخابات.

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