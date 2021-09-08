إيران تطالب العراق بزيادة عدد زوار الاربعين

2021/09/08 | 19:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ طالبت الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الاربعاء، العراق بزيادة عدد زوار الاربعين.وبحث وزير الخارجية الإيراني ونظيره العراقي هاتفيا العلاقات بين البلدين.وطالب عبداللهيان “بدراسة امكانية زيادة عدد زائري الأربعين من الجمهورية الإسلامية مع رعاية البرتوكولات الصحية”.ووعد فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي “بتدارس الأمر”.0 Facebook 0 Twitter 0 Facebook-messenger 0 Viber 0 Whatsapp […]

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