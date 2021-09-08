بعد مزاعم طالبان سيطرتها على وادي بنجشير.. جبهة المقاومة تكشف مصير قائدها أحمد مسعود

2021/09/08 | 19:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس العلاقات الخارجية بجبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، علي نزاري، لمذيعة CNN بيكي أندرسون، الأربعاء، إن قائد المقاومة المناهضة لطالبان لا يزال في أفغانستان، على الرغم من شائعات هروبه.

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