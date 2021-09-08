وزارة الصحة توضح بشأن امكانية فرض حظر للتجوال وخطورة الوضع الحالي

2021/09/08 | 19:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة، الاربعاء، ان الوضع الوبائي مستقر ولكن لازال العراق في مرحلة الخطر، مبينة ان فرض حظر التجوال غير مطروح في الوقت الحالي.

وقالت عضو الفريق الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في تصريح لـNRT عربية اليوم (8 ايلول 2021)، ان "الوضع الوبائي مستقر وخرجنا من ذروة المرحلة الثالثة للوباء، مشيرة ان "تهاون المواطنين وعدم التزامهم بالاجراءات الوقائية سيعرضنا الى زيادة في الاصابات وظهور تحورات جديدة للفيروس والذي سيؤدي بالتاللي الى كارثة وبائية في البلد."

واضافت ان "الوضع الوبائي مستقر حاليا ولسنا بحاجة لحظر التجوال،" لافتة ان "الحظر اليلي الموجود حاليا غير مطبق بشكل صحيح ولاجدوى منه."

وشددت ربى فلاح ان على "المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية واخذ اللقاح وعدم التهاون مع الموقف الحالي لتفادي حدوث كارثة وبائية قادمة في العراق."

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