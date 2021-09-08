الكاظمي يكشف عن اخر التحضيرات الخاصة بالانتخابات المقبلة

2021/09/08 | 19:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، استمرار الجهود الحكومية لتأمين المشاركة الشعبية الفعالة في الانتخابات؛ بما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن الإرادة الحرة للشعب العراقي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (8 ايلول 2021)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت".

وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء بحث آخر استعدادات العراق للعملية الانتخابية، وآخر التحضيرات التي من شأنها إنجاح الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل".

واكد الكاظمي ان "الجهود الحكومية المستمرة والدؤوبة هدفها ضمان النجاح، وتأمين المشاركة الشعبية الفعّالة في الانتخابات؛ بما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن الإرادة الحرة للشعب العراقي".

واوضح البيان، انه "جرى خلال اللقاء أيضا التأكيد على التنسيق الثنائي بين العراق والأمم المتحدة، وانسيابية عمل فرق المراقبة الدولية التي ستشارك في تعزيز مصداقية الانتخابات".

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